Eriksen wil nieuwe uitdaging, alleen Liverpool en PSG in de race om De Ligt

Het was een pikant transfernieuwtje tijdens de ontknoping van de eredivisie: Ajax dat een bod zou willen doen op PSV-aanvaller Steven Bergwijn. In Eindhoven reageerde men als door een adder gebeten. Een overgang van Bergwijn naar Amsterdam was onbespreekbaar.



,,Natuurlijk streelt de interesse van Ajax mij, daarover ga ik niet liegen‘’, zegt de Bergwijn er zelf over in Voetbal International. De 21-jarige international heeft begrip voor de houding van zijn huidige broodheer PSV. ,,Ik snap het sentiment ook heel goed, natuurlijk. PSV is altijd heel goed voor me geweest, de club heeft me perfect opgevangen toen ik weg moest bij Ajax. Als je dan in de belangstelling staat van de aartsrivaal, begrijp ik dat de supporters op z’n minst niet heel blij zijn‘’