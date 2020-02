Emmanuel Adebayor verlengt carrière in Paraguay

Adebayor werd in 2007 Afrikaans voetballer van het jaar en twee jaar later mengde hij zich bij Arsenal - in zijn derde seizoen in Londen - zelfs in de strijd om de topscorerstitel in de Premier League met 24 treffers. Omdat Arsenal hem niet aan onder meer Barcelona wilde verkopen, ging het echter snel bergafwaarts met Adebayor. In 2011 won hij met Real Madrid nog de Copa del Rey, maar bij Tottenham Hotspur, Crystal Palace, Başakşehir en Kayserispor werd het minder en minder.



Adebayor is nog altijd topscorer aller tijden van Togo met 32 treffers. Hij speelde één WK, dat van 2006 in Duitsland.