Emery wil andere spelers voor Özil, monsterbedrag voor Hazard

Unai Emery, de manager van Arsenal, hoopt dat aanvallende middenvelder Mesut Özil de club snel verlaat. De coach hoopt namelijk met dat geld twee nieuwe aankopen te doen, weet Mail Online. Duits international Özil is een van de best verdienende spelers van de club die slechts twee punten haalde in hun laatste vijf uitwedstrijden. Özil (30) kwam in 2013 naar Londen en speelde al meer dan 150 wedstrijden voor Arsenal.