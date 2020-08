Eljero Elia tekent voor twee seizoenen bij FC Utrecht

NEC verkoopt Anthony Musaba voor ruim 2 miljoen euro aan AS Monaco

26 juni Anthony Musaba heeft een contract voor vijf jaar getekend bij AS Monaco. NEC ontvangt tussen de 2 en 2,5 miljoen euro van de Franse middenmoter voor de pas 19-jarige aanvaller. Musaba stapte eerder vanuit de jeugd van NEC over naar die van Vitesse, maar keerde in 2018 terug naar de voetbalacademie in Nijmegen toen hij in Arnhem geen vaste grond onder de voeten kreeg.