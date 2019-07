Elia zorgt met Instagram-bericht voor speculatie bij Feyenoord, PSV verhoogt bod op Gloster

TransferTalkDe transferperiode in Europa is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

ManU wil De Gea best betaalde keeper ter wereld maken

Zodra de transferwindow open is, begint het speculeren over de toekomst van David De Gea. Dat is ook na een voor zijn doen minder seizoen niet anders. Sky Sports beweert vandaag dat Manchester United zeer ver wil gaan om de Spaanse goalie op Old Trafford te houden. Met een salaris van tussen 390 en 420 duizend euro per week zou De Gea de best betaalde keeper ter wereld kunnen worden. De Gea (28) staat al acht jaar onder de lat bij United. Hij werd in die periode vier keer uitgeroepen tot speler van het seizoen, een recordaantal. Zijn contract loopt nog tot medio 2020.

PSV verhoogt bod op Gloster

Volgens het Amerikaanse ESPN is PSV nog altijd bezig om Chris Gloster los te weken bij Hannover 96. Hoewel PSV met Toni Lato en Olivier Boscagli al twee spelers naar Eindhoven haalde die als linksback uit de voeten kunnen, heeft PSV volgens ESPN een nieuw bod op Gloster uitgebracht. De 18-jarige verdediger kwam vorig jaar uit in het reserveteam van Hannover, maar zou komend seizoen deel uitmaken van de A-selectie.

Mysterieuze Instagram-update Elia

Eljero Elia liet al eens doorschemeren dat hij deze zomer graag weer terugkeert bij Feyenoord, ‘om Nederland nog één keer de echte Elia te laten zien.’ Een mysterieuze post op Instagram is vandaag op de Open Dag van Feyenoord dan ook volop voer voor speculatie onder aanhangers. Bij een video met hoogtepunten uit zijn tijd in Rotterdam staat de tekst ‘binnenkort meer updates’. Het contract van Elia bij İstanbul Başakşehir, waarmee hij vorig seizoen naast de titel greep, loopt nog een jaar door. Voor zijn tijd in Turkije speelde Elia tussen 2015 en 2017 al twee seizoenen bij Feyenoord.

Messaoud tekent bij Vendsyssel FF

Ali Messaoud gaat in Denemarken aan de slag. De middenvelder, die transfervrij was na de degradatie met Excelsior, heeft voor twee jaar getekend bij Vendsyssel FF. Die club degradeerde afgelopen uit de Deense Superligaen en komt derhalve komend seizoen uit op het tweede niveau.

Greveraars volgt Streppel naar Abu Dhabi

Volledig scherm Greveraars (l) als assistent van Fred Rutten bij Al Shabab. © Le Giesen Patrick Greveraars wordt de nieuwe assistent van trainer Jürgen Streppel bij Al Jazira in Abu Dhabi, een van de Verenigde Arabische Emiraten. De 43-jarige Eindhovenaar was vorig seizoen ook al de tweede man achter Streppel bij het Cypriotische Anorthosis Famagusta.



Het is niet de eerste keer dat de Eindhovense globetrotter in het Midden-Oosten actief is. Drie jaar geleden ging hij als assistent met Fred Rutten mee naar Al Shabab in Dubai.

Augsburg verlangt 20 miljoen voor Liverpool-target Max

Philipp Max is in beeld bij Liverpool, melden verschillende Britse media. De 25-jarige linkervleugelverdediger heeft na een degelijk seizoen bij FC Augsburg in de Bundesliga de belangstelling gewekt van de Champions League-winnaar. Liverpool heeft met Andrew Robertson al een ijzersterke linksback in huis, maar zoekt na het vertrek van stand-in Alberto Moreno naar Villarreal naar een versterking in de breedte. Augsburg zou een prijskaartje van zo'n 20 miljoen euro om de nek van Max hebben gehangen.

Zidane meldt snel vertrek Bale

Voor Gareth Bale (30) is geen toekomst meer bij Real Madrid. Dat maakte trainer Zinedine Zidane na het verloren duel in de Champions Cup tegen Bayern München duidelijk. De Fransman deed in Houston een beroep op liefst 22 verschillende spelers, maar Bale zat thuis in Madrid op de bank.



Na het duel werd Zidane gevraagd naar de situatie van Bale, in 2013 nog voor ruim 100 miljoen euro - destijds een recordbedrag - aangetrokken. ,,We hopen dat hij snel vertrekt. Het zou het beste zijn voor alle partijen, aan zijn transfer wordt gewerkt. Ik heb niets persoonlijks tegen hem, maar er komt een tijd dat je beslissingen moet nemen. Deze beslissing is van de coach én de speler, want hij kent de situatie. Ik weet niet of het nog 24 of 48 uur duurt, maar hij gaat weg - en dat is het beste voor iedereen.”



Bale wordt in verband gebracht met een transfer naar Manchester United, Tottenham Hotspur, Bayern München en de Chinese Super League. Mede door blessures werd de Welshman in Madrid nooit onomstreden. Hij scoorde wel 78 keer in 155 duels.



UPDATE | Zaakwaarnemer Bale woedend

Zaakwaarnemer Jonathan Barnett van Bale bevestigde dat hij werkte aan een transfer, maar haalde wel uit naar Zidane. ,,Hij zou zich moeten schamen. Zidane toont geen respect voor een speler die zoveel heeft gedaan voor Real”, foeterde hij.

ADO: El Khayati bezig met transfer

ADO-fans die hoopten vandaag een glimp op te vangen van sterspeler Nasser El Khayati komen van een koude kermis thuis. De 30-jarige aanvallende middenvelder ontbreekt op de open dag van de Hagenaars omdat hij bezig is met een transfer, zo laat de club via de sociale kanalen weten. El Khayati lijkt te verkassen naar Qatar SC, dat de Rotterdammer in tegenstelling tot de Nederlandse topclubs graag ziet komen. El Khayati blonk afgelopen seizoen uit bij ADO met 17 goals en 12 assists. Van een akkoord met een andere club is volgens ADO nog geen sprake.