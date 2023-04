El Karouani maakt transfer binnen eredivisie: verdediger verruilt NEC voor FC Utrecht

Maandag werd El Karouani gespot bij De Galgenwaard, het stadion van FC Utrecht. Hij tekent spoedig een meerjarig contract bij de Domstedelingen.

El Karouani weigerde bij te tekenen bij NEC. De club deed de linksback een voorstel voor een nieuw tweejarig contract met hetzelfde salaris als Bart van Rooij en Dirk Proper. Zij kozen er onlangs wel voor om hun nabije toekomst te verbinden aan NEC, maar dat deed El Karouani niet.

Play-offs

Sinds 2017 speelt El Karouani bij NEC. De Marokkaan werd destijds overgenomen van de amateurs van Elinkwijk en maakte na twee jaar in de jeugdopleiding in 2019 zijn debuut in het eerste elftal. Hij speelde vooralsnog 109 wedstrijden voor NEC, waarin hij goed was voor zes doelpunten en twaalf assists.

El Karouani had in 2021 een belangrijk aandeel in de promotie van NEC naar de eredivisie door in de finale van de play-offs tegen NAC Breda (1-2) de assist te geven op het winnende doelpunt van Jonathan Okita. Hij debuteerde vorig jaar voor Marokko.

NEC en FC Utrecht komen elkaar later dit seizoen mogelijk nog tegen in de play-offs voor Europees voetbal. NEC heeft als nummer elf drie punten achterstand op de benodigde achtste plaats en FC Utrecht is als nummer zeven al zo goed als zeker van deelname.