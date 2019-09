Een krabbel en weer terug naar Argentinië

Nelom nieuwe linksback van Willem II

2 september Miquel Nelom is de nieuwe linksback van Willem II. De Tilburgse club bereikte maandag overeenstemming met de speler, die in het verleden voor Feyenoord uitkwam. Het laatste seizoen speelde Nelom bij Hibernian FC. Dat werd geen succes. In Schotland kwam hij nauwelijks in actie.