Dortmund wil stunten met Hummels, Juve praat over Pogba en De Ligt

Borussia Dortmund denkt aan Hummels

De Duitse verdediger Mats Hummels keert mogelijk terug naar Borussia Dortmund. Volgens de Duitse krant Bild mag de zeventigvoudige international bij Bayern München vertrekken en hebben de eerste gesprekken tussen beide clubs al plaatsgevonden.

Hummels (30) kreeg zijn jeugdopleiding bij Bayern München. Hij speelde tussen 2008 en 2016 voor Borussia Dortmund. Hummels kreeg in maart van bondscoach Joachim Löw te horen dat hij in principe niet meer in aanmerking komt voor de nationale ploeg. Het contract van Hummels loopt in München nog door tot 2021. Bayern mikt volgens Bild op een afkoopsmom tussen 15 en 20 miljoen euro.

Volledig scherm © BSR Agency

Juve wil Pogba én De Ligt

Er blijven maar geruchten opduiken over Matthijs de Ligt. Wordt het Paris Saint-Germain of Barcelona? Italiaanse media melden nu echter dat ook Juventus nog altijd zeer geïnteresseerd is. Zou zou technisch directeur Pavel Nedved onlangs een gesprek hebben gehad met zaakwaarnemer Mino Raiola. Dat onderhoud ging niet alleen over de Nederlandse verdediger, maar ook over Paul Pogba. Naar verluidt zou Manchester United zo'n 150 miljoen euro willen hebben voor de Fransman.

Pogba overweegt zelf inderdaad Manchester United na drie jaar te verlaten. Dat zei de Fransman, die vorig jaar in Rusland met zijn land wereldkampioen werd, op een bijeenkomst in Tokio. ,,Het is misschien wel het juiste moment om buiten Engeland op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.” Het waarschijnlijke vertrek komt niet voort uit onvrede, zo verklaarde Pogba (26). “Het zijn mooie jaren geweest in Manchester, met hele mooie en hele slechte momenten. Bij elke club maak je ‘up and downs’ mee. Dat was hier niet anders.”