Dolberg reageert op interesse Bosz en Leverkusen, Faik in beeld bij Heerenveen

Na een spectaculair eerste seizoen is Kasper Dolberg de laatste twee jaargangen - mede door blessures - nogal weggezakt bij Ajax. In de door Amsterdammers vervloekte return van de halve finales van de Champions League tegen Tottenham Hotspur had de 21-jarige Deen een basisplaats, nadat David Neres vlak voor de wedstrijd geblesseerd was uitgevallen. Dolberg greep die avond allerminst aan om het publiek een flard te tonen van de speler die hij twee jaar geleden was; sterker nog, de spits maakte een ronduit belabberde indruk in de Johan Cruijff Arena. De vraag rijst of Dolberg nog wel in de plannen van trainer Erik ten Hag voorkomt.



Het Deense B.T. voorziet een hereniging met Peter Bosz, de coach van Ajax in het seizoen dat Dolberg vele harten veroverde heeft naar verluidt wel oren naar een weerzien met de jonge spits. Maar of Dolberg zelf wil verkassen naar Bayer Leverkusen, waar Bosz nu de scepter zwaait, is de vraag. ,,Bosz gaf me veel vrijheid op het veld, ook al was ik nog geen gearriveerde naam‘’, zegt Dolberg tegen de krant. ,,Dat betekende dat ik me volledig kon richten op presteren, en dat was belangrijk voor mij. Het is een optie, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren.’’



Dolberg heeft nog een contract tot 2022 bij Ajax.