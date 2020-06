Dessers levert Heracles miljoenen op en tekent voor vier jaar bij Racing Genk

Daarmee komt een einde aan vier jaar Cyriel Dessers in de eredivisie. Gisteren bereikten Heracles en Genk een akkoord over zijn overgang. Tot 1 juli traint de Belg mee in Almelo, om vervolgens naar zijn geboorteland terug te keren. Met de deal komt een einde aan weken van onderhandelingen, met name over de transfersom. Heracles zette in op zes miljoen euro en vangt zo ongeveer vier miljoen voor Dessers, die nauwelijks geld kostte toen hij van FC Utrecht werd overgenomen. Adrián Dalmau bewandelde destijds, vorige zomer, de omgekeerde weg. Dessers bloeide helemaal op en werd eredivisietopscorer in het afgebroken seizoen met vijftien doelpunten, hetzelfde aantal als Feyenoorder Steven Berghuis.