De Jong blijft rustig, Bosz en Leverkusen bijna rond

Frenkie de Jong is misschien wel de meest begeerde voetballer in Europa en de kans is groot dat Ajax hem kwijtraakt aan Paris Saint-Germain, maar de middenvelder wil niet dat hij vergeleken wordt met Johan Cruijff. ,,Ik denk dat je niemand met Cruijff kan vergelijken. Mij sowieso niet. Ik ga nooit zijn niveau halen”, zegt hij in een interview met de NOS.



De vergelijking met Cruijff kwam ter sprake in een uitgebreid interview dat De Jong eerder had met de Britse krant The Guardian. ,,Het is niet goed dat je vergeleken wordt met Cruijff. Ik denk niet dat dat een speler gaat helpen. Maar wat ook wel zo is: ik ben in eerste instantie ook niet echt vergeleken met Cruijff. Er werd gezegd dat ik in mijn manier van lopen en manier van dribbelen een vleugje Cruijff heb. En dan wordt er vervolgens van gemaakt: hij wordt vergeleken met Cruijff. Heel overdreven.”



De Jong laat alle verhalen over hem rustig voorbijgaan. ,,Er wordt veel gesproken over mij. In het buitenland is het erg veel momenteel. Ik heb er geen probleem mee. Ik denk dat het wel zo zal blijven totdat het op een gegeven moment bekend is waar ik naartoe ga of als het duidelijk is dat ik nog een jaar bij Ajax blijf. Ik heb het gevoel dat de stemming nu een beetje is alsof ik al weg ben en het alleen nog afwachten is welke club het wordt. Maar dat is zeker niet zo. Stel dat ik vertrek, dan denk ik dat het heel belangrijk is wat voor een soort club ik kies. En wat voor soort voetbal ze spelen. En wat de visie van de trainer is.”