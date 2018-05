De Boer in beeld bij Swansea: trainer sluit niets uit

De Boer (48) zit na mislukte klussen bij Internazionale en Crystal Palace sinds september vorig jaar zonder club. Gevraagd naar de vermeende interesse van Swansea City, zegt hij 'op dit moment niets uit te sluiten'. De Boer werd in december ook al in verband gebracht met de 'Swans'. De club uit Wales koos toen voor de Portugees Carlos Carvalhal. Zijn vertrek werd vandaag door de club bevestigd.



The Guardian noemt naast De Boer Graham Potter als topkandidaat. De Engelse manager trok dit seizoen de aandacht door Europees te overwinteren met het bescheiden Zweedse clubje Östersunds FK. In de tweede ronde van de Europa League was het grote Arsenal te sterk. Toen Potter werd aangesteld bungelde Östersunds nog onderaan in de vierde Zweedse divisie.



Bij Swansea staan de Nederlanders Leroy Fer, Erwin Mulder, Luciano Narsingh en Mike van der Hoorn onder contract. De laatste kwam bij Ajax nauwelijks aan spelen toe onder De Boer.