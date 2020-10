Davy Klaassen keert terug bij Ajax

Liverpool kan Karius kwijt in Berlijn, PSV informeert naar Barça-ta­lent Riqui Puig

26 september Voetbalclubs zijn inmiddels volop bezig met het nieuwe seizoen. De transfercarrousel draait als nooit tevoren. Wie komt, wie gaat? In TransferTalk houden we alles bij in binnen- en buitenland, van ‘done deals’ tot de transfergeruchten.