Danilo heeft miljoenentransfer naar Rangers te pakken

De verwachting is dat Danilo de komende dagen naar Glasgow vliegt om medisch gekeurd te worden en zijn handtekening te zetten onder de vijfjarige verbintenis. Daarmee vertrekt de aanvaller al na een jaar uit de Kuip.

Feyenoord nam Danilo vorig jaar transfervrij over van Ajax. In Rotterdam begon hij nog als basisspeler, maar werd hij na de winterstop voorbijgestreefd door de Mexicaan Santiago Giménez. Hem wil Feyenoord absoluut niet kwijt.

Dessers en Lammers

Zondag volgde een ultiem bod van de Schotse recordkampioen, waarmee de vraagprijs van Feyenoord op een haar werd genaderd. Dinsdag bleek Rangers nog iets water bij de wijn te willen doen en bereikten de clubs na lang gesteggel een akkoord over een transfersom die in het gunstigste geval (voor Feyenoord) iets boven de zes miljoen euro uitkomt.

Feyenoord wil dat geld onder meer gebruiken om de concurrentiestrijd met Giménez weer aan te wakkeren. Zaterdag werd bekend dat de landskampioen Ayase Ueda van Cercle Brugge op de korrel heeft als vervanger van Danilo. Met 22 doelpunten eindigde de Japanner vorig seizoen als nummer twee in het topscorersklassement van de hoogste Belgische klasse. De komst van Myron Boadu, die eerder bij AZ samenwerkte met trainer Arne Slot, is in ieder geval niet aan de orde.