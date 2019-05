Daniel Schwaab vertrekt deze week al bij PSV

Wat hij komend seizoen gaat doen, is nog niet bekend. Het lijkt logisch dat hij mikt op een Duitse of Zwitserse club, waarbij namen als Greuther Fürth, SC Freiburg of FC Basel denkbaar zijn. PSV heeft met Derrick Luckassen, Trent Sainsbury, Nick Viergever en Armando Obispo op korte termijn nog voldoende verdedigers over, maar trekt sowieso een nieuweling aan. In veel media valt daarbij de naam van de Mexicaan Edson Álvarez (21) van Club América, maar hij geldt op dit moment als te duur.