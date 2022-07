Dallinga rondt Franse transfer af, Spurs maakt met komst Richarlison weg vrij voor vertrek Bergwijn

Joris van Overeem van Utrecht naar Maccabi Tel Aviv: ‘Blij om aan te sluiten bij de grootste club in Israël’

Joris van Overeem verruilt FC Utrecht voor Maccabi Tel Aviv. In Israël, waar zijn moeder vandaan komt, heeft de 28-jarige middenvelder een contract getekend tot en met het seizoen 2024/2025. Bij Utrecht had Van Overeem een aflopend contract en het was al duidelijk dat de voormalig speler van onder meer AZ graag voor een buitenlandse club wilde gaan spelen.

13 juni