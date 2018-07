Cristiano Ronaldo verruilt Real Madrid voor Juventus

Voor dat bedrag stond Real Madrid zijn ster toe uit te kijken naar een andere club die geen directe concurrent is. In zijn contract was aanvankelijk een clausule van een miljard euro opgenomen. Door de welwillendheid van Real bleek Ronaldo opeens een 'koopje' - voor spelers als Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho (beiden naar Barcelona), Kylian Mbappé, Neymar (beiden PSG) en Paul Pogba (Manchester United) werd in de afgelopen jaren vele miljoenen meer betaald.



Real Madrid telde in de zomer van 2009 zelf 94 miljoen euro neer voor Ronaldo, daarvoor speler van Manchester United. Dat bedrag betaalde hij in de negen seizoenen erop ruimschoots terug met een karrenvracht aan doelpunten en assists. Geen record bleek veilig voor de Portugese veelvraat, die de teller na 438 officiële wedstrijden op het duizelingwekkende aantal van 451, vaak belangrijke goals ziet staan. Nog eens 119 keer gaf Ronaldo de beslissende pass.



Met Ronaldo in de ploeg won Real onder meer vier keer de Champions League, twee keer de landstitel, twee keer de Copa del Rey en drie keer het WK voor clubteams. Hij won er vier van zijn vijf Gouden Ballen voor de beste speler van de wereld en werd vier keer gekozen tot beste van Europa. ,,Voor Real Madrid zal Ronaldo een symbool blijven en een groot voorbeeld voor toekomstige generaties. Real Madrid is voor altijd zijn thuis", staat er in een communiqué op de website van Real. De club doet geen uitspraak over de transfersom, maar Spaanse media houden het op 105 miljoen.



Juventus wordt na Real Madrid, Manchester United en Sporting Lissabon de vierde werkgever voor Ronaldo. De Italiaanse topclub reeg de afgelopen jaren de landstitels aaneen, maar snakt naar Europees succes. In de Champions League was het vaak Ronaldo die Juventus de voet dwars zat.



Als opvolger van Ronaldo zingen de namen van Kylian Mbappé en Eden Hazard rond.