Chelsea bereid om maanduitgaven naar 330 miljoen euro te tillen, PEC Zwolle laat Van den Belt niet gaan

Makelaars­kan­toor van Cody Gakpo flirtte zonder medeweten van PSV met Ajax

PSV-steraanvaller Cody Gakpo is recent vanuit zijn eigen makelaarskantoor SEG aangeboden bij Ajax. Er is kortstondig appverkeer geweest met Ajax-trainer Alfred Schreuder. Gakpo besloot woensdagavond laat niet in te gaan op een aanbieding van Leeds United en blijft ook dit seizoen bij PSV.

2 september