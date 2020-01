Cavani bijna naar Atlético, Beckham wil Aguëro naar Miami halen

Nog een kleine twee weken en dan sluit de winterse transfermarkt alweer. Wie nog gaten moet dichten in de defensie of een goaltjesdief zoekt, moet stilaan haast maken. In TransferTalk houden we dagelijks alle geruchten en voltooide transfers bij.

Bayern haalt concurrent voor Pavard

Bayern München neemt Álvaro Odriozola per direct op huurbasis over van Real Madrid. De 24-jarige rechtsback wordt tot het einde van het seizoen gehuurd. ,,Na interne discussies hebben we besloten om te voldoen aan de wens van coach Hansi Flick om de verdediging te versterken", laat Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge weten op de clubwebsite.



Odriozola werd in de zomer van 2018 door Real Madrid overgenomen van Real Sociedad. Een vaste waarde werd hij nog niet in het Estadio Santiago Bernabéu. Hij speelde vooralsnog 27 wedstrijden voor Real Madrid, waarin hij één keer tot scoren kwam. De vleugelverdediger debuteerde in oktober 2017 voor het Spaanse elftal en speelde in totaal vier interlands voor Spanje.

Transfer Eriksen dit weekend rond

Het getouwtrek rondom Christian Eriksen is bijna ten einde. De transfer naar Internazionale moet dit weekend worden beklonken, meldt La Gazzetta dello Sport. De nummer twee van Italië komt steeds dichter in de buurt van de vraagprijs die de Engelsen verlangen: zo'n zestien miljoen euro. Mogelijk door het toevoegen van bonussen. De afspraak om de deal te beklinken, staat gepland voor donderdagmiddag. De laatste zet is aan coach José Mourinho, die Eriksen nog wel heeft opgenomen in de selectie voor het Premier Leagueduel met Norwich City van vanavond.

Volledig scherm Christian Eriksen © BSR Agency

Cavani naar Atlético

De kogel is bijna door de kerk. Edinson Cavani staat op het punt om Paris Saint-Germain te verruilen voor Atlético Madrid, schrijft de Spaanse sportkrant AS. Met de transfer zou vijftien miljoen euro zijn gemoeid. Dat bedrag kan oplopen naar achttien miljoen euro door bonussen.

Volledig scherm Edinson Cavani. © EPA

Agüero hoog op lijstje Beckham

David Beckham heeft ambitieuze plannen met zijn club Inter Miami. De voormalig voetballer wil Sergio Agüero naar de MLS halen, meldt The Sun. Zijn contract loopt nog tot de zomer van 2021. Op voorhand houdt de topschutter van Manchester City, die afgelopen weekend het record van Thierry Henry als meest scorende buitenlander in de Premier League uit de boeken schoot, een transfer naar de Verenigde Staten niet af. Zijn jongste zoon Benjamin woont in Argentinië en een oversteek naar de andere kant van de oceaan zou betekenen dat Agüero dichter bij hem zou kunnen zijn.

Volledig scherm Sergio Agüero. © BSR Agency

Hansson terug naar RKC

Volledig scherm Emil Hansson © BSR Agency Emil Hansson maakt het seizoen af bij RKC. De aanvaller keert na een half jaar bij Hannover’96 op huurbasis terug naar Waalwijk.



Vorig seizoen werd de Zweed door RKC gehuurd van Feyenoord, waarna hij afgelopen zomer naar Duitsland verkaste. Hansson had een flink aandeel in de promotie van de Waalwijkers. In 35 duels kwam hij tot twaalf doelpunten en elf assists. Ook in de play-offs scoorde hij. Bij de 4-5 zege op Go Ahead maakte hij uit een penalty de openingstreffer.



Bij Hannover’96 speelde Hansson de afgelopen maanden vijftien wedstrijden in de tweede Bundesliga, waarvan elf als invaller.

Chong op wensenlijstje Juventus en Inter

Tahith Chong kan op belangstelling rekenen vanuit Italië. Zowel Internazionale als Juventus zijn geïnteresseerd in de Nederlander die momenteel speelt bij Manchester United. De 20-jarige vleugelspeler speelde dit seizoen twee duels in de Premier League waarin hij niet tot scoren kwam. Zijn contract loopt komende zomer af.

Volledig scherm Tahith Chong © BSR Agency

Emmen haalt Adzic als vervanger

Luka Adzic maakt op zijn beurt het seizoen af bij de Drentse eredivisieclub. De 21-jarige Servische buitenspeler wordt voor een half jaar gehuurd van Anderlecht. Hij speelde tussen 2016 en 2018 in zijn vaderland 39 duels voor Rode Ster Belgrado. Anderhalf jaar geleden verhuisde hij naar Anderlecht. Adzic is volgens FC Emmen de komende weken nog niet speelgerechtigd.

Volledig scherm Luka Adzic (rechts). © BELGA

Emmen-aanvaller Slagveer naar Hongarije

Aanvaller Luciano Slagveer verruilt FC Emmen voor een club in Hongarije. De 26-jarige spits heeft een contract tot de zomer van 2022 getekend bij Puskás Akadémia FC. Slagveer kwam in 2004 als jeugdspeler bij FC Emmen terecht. In 2008 vertrok hij naar sc Heerenveen, waar hij tot 2017 speelde. Daarna was Slagveer actief voor KSC Lokeren en FC Twente. Na de promotie van FC Emmen in 2018 keerde hij op huurbasis terug bij de Drentse club. Sinds vorig jaar zomer stond Slagveer weer bij FC Emmen onder contract. Slagveer kwam dit seizoen in negen eredivisieduels voor FC Emmen in actie. Daarin kwam hij twee keer tot scoren.

Volledig scherm Luciano Slagveer © ANP Sport