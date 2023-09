Carel Eiting tekent na lange soap voor 3 jaar bij FC Twente, onduidelijk of hij debuteert tegen FC Volendam

Eiting zou daarmee officieel zondag zijn debuut kunnen maken voor FC Twente, maar pikant genoeg staat dan de uitwedstrijd bij zijn oude club Volendam op de rol. Gezien de turbulente voorgeschiedenis is het maar de vraag of de Enschedese club Eiting hem daarom opneemt in de selectie.

Ramkoers

Eiting won woensdag de spoedarbitragezaak die hij had aangespannen tegen Volendam. Dat gebeurde na een periode waarin de speler en de club op ramkoers lagen. Eiting wilde naar FC Twente en beriep zich daarbij op een clausule in het contract. Volgens Volendam ging de speler daarbij voorbij aan het feit dat hij ook nog een inspanningsverplichting had om er een zo’n hoog mogelijke transfersom uit te slepen. Beide partijen stonden al eerder in een arbitragezaak tegenover elkaar. Die werd gewonnen door Volendam, waarna Eiting in beroep ging.

Nadat beide partijen er niet uitkwamen, bepaalde de arbitragezaakcommissie dat Volendam moest meewerken aan een transfer. FC Twente betaalt een miljoen euro voor de speler.

Volledig scherm Carcel Eiting (links) in duel met zijn nieuwe ploeggenoot Michel Vlap. © DeFodi Images via Getty Images

Nummer één

De bij Ajax opgeleide speler was één van de eerste spelers die Arnold Bruggink aankruiste op zijn wensenlijstje. Bruggink ziet in Eiting een leidersfiguur op het middenveld, die met zijn traptechniek iets specifieks toevoegt aan de selectie van FC Twente. De verwachting is dat met de komst van Mitchell van Bergen en Eiting FC Twente klaar is op de transfermarkt.