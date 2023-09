Carel Eiting tekent na lange soap voor 3 jaar bij FC Twente, maar mist zondag duel met FC Volendam

Feyenoord houdt kopers voor Santiago Giménez en Danilo buiten de Kuip: ‘Nee is ook een antwoord, hè’

Santiago Giménez blijft Feyenoord ook komend seizoen trouw. Dat is althans de stellige overtuiging van directeur Dennis te Kloese, die beseft dat er veel belangstelling is voor de spits. ,,Santi heeft nog heel veel te winnen hier. In een seizoen waarin we Champions League spelen kan hij hier nóg heel veel beter worden.”