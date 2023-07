Calvin Bassey verlaat Ajax na een jaar en tekent voor vijf seizoenen bij Fulham

Bassey kwam vorig jaar voor 23 miljoen euro over van Rangers FC, waarmee hij Schots kampioen werd en de finale van de Europa League bereikte. Zijn jaar bij Ajax werd echter geen succes. Bassey kreeg al rood bij de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (3-5) en bleek daarna vooral in voetballend opzicht grote moeite te hebben om zich aan te passen.

Fulham werd vorig seizoen tiende in de Premier League. Bassey wordt bij de club uit Londen teamgenoot van Oranje-international Kenny Tete, die vorig seizoen een vaste waarde was op rechtsback. Fulham dreigt wel de Servische spits Aleksandar Mitrovic kwijt te reiken aan Al-Hilal, maar speelde daar al op in door de Mexicaanse spits Raúl Jiménez over te nemen van Wolverhampton Wanderers. Voormalig Feyenoord-verdediger Terence Kongolo staat ook nog een jaar onder contract bij Fulham, dat hem vorig seizoen verhuurde aan Le Havre. Met die club uit Normandië werd hij kampioen in de Ligue 2.