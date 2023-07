Calvin Bassey verbolgen na deal van ruim 20 miljoen tussen Ajax en Fulham

Eerder meldde deze site al dat Bassey zint op revanche en dat hij voor zijn kans wil gaan in Amsterdam, waar hij afgelopen zomer werd gepresenteerd als aankoop van 23 miljoen euro. De van het Schotse Rangers overgenomen verdediger wil volgens zijn management ook nu nog van geen wijken weten. De komende dagen moet blijken of het daadwerkelijk tot een transfer komt.

Bassey kwam vanwege zijn transfersom met hoge verwachtingen naar Amsterdam, waar hij de plek moest innemen van de naar Manchester United vertrokken Lisandro Martínez. Bassey kreeg tijdens zijn debuutwedstrijd in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV rood en kon zich in de maanden daarna vooral niet onderscheiden aan de bal. De linkspoot verloor in de laatste maanden van het seizoen zijn basisplek aan de zeventienjarige Jorrel Hato.

Uiteindelijk kwam de verdediger, die in de jeugdopleiding van Leicester City speelde, afgelopen seizoen tot 38 optredens in de hoofdmacht. Ondanks zijn teleurstellende debuutjaar staat Bassey er in de Premier League dus nog goed op. Fulham eindigde afgelopen seizoen op de tiende plek in de Premier League en ziet in de Ajacied de gewenste versterking.