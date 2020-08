Cagliari verlost Ajax van Marin

Real Sociedad haalt David Silva terug naar Spanje, Vitesse aast op Chel­sea-ta­lent Broja (18)

18 augustus Terwijl het voetbal in de Europese topcompetities zich opmaakt voor een nieuw, en vooral verlaat seizoen, draait de transfergeruchtenmolen als nooit tevoren. In TransferTalk houden we alles bij in binnen- en buitenland, van ‘done deals’ tot de transfergeruchten.