Buffon gaat na 23 seizoenen in Italië nog aan de slag bij PSG

In Turijn vulde Buffon zijn erelijst met talloze prijzen. Juventus stelde in het afgelopen seizoen de zevende titel op rij veilig, nadat het ook al de Italiaanse beker had veroverd. Het betekende de vierde 'dubbel' op rij. Alleen de Champions League ontbreekt op de erelijst van Buffon, die met Italië in 2006 wel de wereldtitel veroverde. Drie keer verloor de immer fanatieke doelman de finale van het belangrijkste Europese bekertoernooi. Buffon kwam liefst 176 keer uit voor de nationale ploeg van Italië, maar stopte in november 2017 nadat La Squadra Azzurra er niet in slaagde zich te plaatsen voor het WK in Rusland.