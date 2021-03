Brian Brobbey voor vier seizoenen naar RB Leipzig

Ajax meldde eerder dit jaar al dat Brobbey zijn aflopende contract niet ging verlengen. Bronnen rond de aanvaller meldden destijds al dat Leipzig de beste papieren had om de Amsterdammer in te lijven. Ajax probeerde de spits de laatste weken toch weer op andere gedachten te brengen. Dat lukte echter niet.



Brobbey kwam als invaller donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Young Boys (3-0) in de Europa League nog tot scoren. Hij tekende dit jaar als invaller ook al voor belangrijke doelpunten tegen Lille en Willem II.



Trainer Erik ten Hag hield na de wedstrijd tegen Young Boys voor de zoveelste keer een pleidooi voor een langer verblijf van Brobbey bij Ajax, de club waar de spits de laatste elf jaar zijn opleiding genoot. ,,95 procent van de spelers die op jonge leeftijd vertrekken naar het buitenland mislukken”, zei hij. ,,Ajax is in mijn ogen de perfecte club voor Brobbey om zich verder te ontwikkelen. Maar het is zijn keuze en zijn toekomst. Hij moet beslissen.”