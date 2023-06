Bournemouth heeft Justin Kluivert bijna binnen: Premier League al vijfde topcompetitie voor oud-Ajacied

De deal, die Roma elf tot twaalf miljoen gaat opleveren, hangt al enige tijd in de lucht. De voorbije dagen vond een doorbraak in de onderhandelingen plaats, waarop Kluivert naar Engeland vloog. Daar ondergaat hij vanmorgen medische testen.

Bij Bournemouth, dat als vijftiende eindigde in de Premier League, gaat Kluivert vervolgens een contract tot medio 2028 tekenen. Daarmee kan de tweevoudig international die in 2017 doorbrak bij Ajax ook de vijf grootste Europese competities afvinken. Kluivert stapte een jaar later over naar AS Roma, dat hem de voorbije jaren achtereenvolgens verhuurde aan Nice (Ligue 1), RB Leipzig (Bundesliga) en Valencia (La Liga).