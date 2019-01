Bologna slaat dubbelslag bij Villarreal, interesse voor Bruma

Bologna slaat dubbelslag bij Villarreal

Bologna staat halverwege het seizoen op een zorgwekkende achttiende plaats in de Serie A en dus had de ploeg van trainer Filippo Inzaghi en linksback Mitchell Dijks behoefte aan versterkingen. Die heeft Bologna gevonden in de personen van aanvaller Nicola Sansone en middenvelder Roberto Soriano, die beiden overkomen van Villarreal. Sansone is drievoudig Italiaans international, maar kwam dit seizoen nauwelijks meer in actie bij Villarreal. Soriano is achtvoudig Italiaans international en werd in de eerste seizoenshelft door Villarreal al verhuurd aan Torino.