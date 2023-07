Begeerde Mitchel Bakker wordt ploeggenoot van Koopmeiners en De Roon bij Atalanta

Mitchel Bakker verruilt Bayer Leverkusen voor Atalanta. De 22-jarige linksback, die eerder voor Ajax en Paris Saint-Germain speelde, zal eerdaags officieel een meerjarig contract ondertekenen in Italië. Er waren veel clubs geïnteresseerd in de handtekening van de linkspoot uit Purmerend, maar de beleidsbepalers in Bergamo slaagden erin om Bakker over te halen.