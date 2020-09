Begeerde Gyrano Kerk koerst af op vertrek bij FC Utrecht

Hellas meldde zich anderhalve week geleden bij FC Utrecht voor de diensten van Kerk, die wel te porren is voor een transfer naar de nummer 9 van de Serie A van afgelopen seizoen en al informatie inwon over de club. Kerk heeft meer opties: vanuit Duitsland, Italië, Spanje en Engeland wordt getrokken aan de Amsterdammer. Kerk wil echter geen overhaaste beslissing maken, wil ook niet koste wat kost weg en weet dat de transfermarkt nog tot en met 5 oktober geopend is.



Of het daadwerkelijk tot een transfer komt, moet blijken. FC Utrecht stelt zich weliswaar constructief op, maar maakt er geen geheim van dat het flink wil cashen voor de man die vorig jaar tien doelpunten maakte en zes assists afleverde in het afgebroken eredivisieseizoen. Al in een veel eerder stadium taxeerde de directie van FC Utrecht de waarde van Kerk op minimaal tien miljoen euro. FC Utrecht heeft geen absolute, financiële noodzaak om de aanvaller te verkopen en gaat dus pas akkoord bij een juist bod. En dat heeft de club vooralsnog niet ontvangen voor Kerk, die nog tot 2023 vastligt in de Domstad.