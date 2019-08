Bayern rekent op komst Perisic, Bosz wilde Dolberg bij Ajax wegplukken

Tussenba­lans: clubs breken massaal transferre­cords

0:25 De transfermarkt in Engeland is dicht en dus is er een tussenbalans op te maken in deze zomerse transferperiode. Alleen al een vliegensvlugge blik op de lijst van transfers van de Engelse clubs is al voldoende om één ding te constateren: transferrecords worden gretig verpulverd. En hoe zit dat in de andere buitenlandse competities? Een overzicht.