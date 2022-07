Bayern-icoon Lothar Matthäus hoopt op ‘supertransfer’ Matthijs de Ligt: ‘Type Virgil van Dijk’

Ondanks de onzekerheid is Matthäus er zeker van dat het goed komt. In De Ligt ziet hij de ideale versterking voor de verdediging bij Bayern. ,,Hij is een type als Virgil van Dijk en kan leiding gaan geven aan de Bayern-verdediging. Hij is een van de beste centrale verdedigers van Europa en pas 22 jaar, dus Bayern kan er voorlopig mee vooruit. Als het doorgaat, is het een supertransfer.”