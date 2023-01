Bayern hengelt Yann Sommer eindelijk binnen, Fortuna huurt Kroaat

met video Ajax en Manchester United definitief akkoord: Antony voor 100 miljoen euro naar Old Trafford

Na weken onderhandelen is de kogel door de kerk: De Braziliaanse aanvaller Antony (22) maakt in de komende dagen definitief de overstap van Ajax naar Manchester United. Met de transfer is een Nederlands recordbedrag van honderd miljoen euro (95 miljoen vast + 5 miljoen aan mogelijke bonussen) gemoeid.

29 augustus