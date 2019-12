Barça stalt toptalent bij Betis, Manchester City aast op Ihattaren

Op 1 januari gaat de transfermarkt weer open en er zijn genoeg ploegen in Europa die gaten in de defensie moeten dichten of juist een goaltjesdief nodig hebben. In TransferTalk houden we dagelijks alle geruchten en voltooide transfers bij.

Aleñá op huurbasis naar Real Betis

Door de moordende concurrentie op het middenveld bij FC Barcelona komt Carles Aleñá (21) nauwelijks aan spelen toe. De jeugdinternational, groot gebracht in het befaamde La Masía, wordt echter beschouwd als een groot talent en maakte in de voorbereiding al indruk. Hij krijgt het komende halfjaar de kans om ervaring op te doen bij Real Betis, de nummer 13 van La Liga.

Real Betis Balompié on Twitter 📣 OFFICIAL | | #RealBetis sign Carles Aleñá on loan 📝🤝 Hit it hard these months, @Carlesale10! 💫💚 ➡ https://t.co/5RHDc2DzrO

Strootman vierde Nederlander bij Hertha?

France Football meldt dat Kevin Strootman in de belangstelling staat van Hertha BSC. De 29-jarige middenvelder van Olympique Marseille zou in Berlijn de vierde Nederlander moeten worden, na Karim Rekik, Javairô Dilrosun en Daishawn Redan.

Strootman, een 46-voudig international die in het verleden uitkwam voor Sparta, FC Utrecht, PSV en AS Roma, speelt sinds 2018 in Zuid-Frankrijk en heeft daar nog een contract tot medio 2023. Hertha, waar sinds vorige maand Jurgen Klinsmann aan het roer staat, is bezig aan een matig seizoen. De club staat slechts enkele punten bovende degradatiestreep in de Bundesliga.

Manchester City richt pijlen op Ihattaren

Manchester City heeft grote interesse in Mohamed Ihattaren, meldt de Amerikaanse sportsite ESPN. De 17-jarige spelverdeler van PSV moet bij de ploeg van trainer Pep Guardiola op termijn de opvolger worden van David Silva. De ervaren Spanjaard vertrekt komende zomer na tien seizoenen bij City.



Ihattaren, een product van de jeugdopleiding van PSV, maakt sinds zijn debuut in januari van dit jaar grote indruk in Eindhoven. Zijn contract werd dan ook in maart opengebroken en verlengd tot 2022. De prestaties van Ihattaren verleidden bondscoach Ronald Koeman bovendien ertoe voor te sorteren op een eventuele uitverkiezing door de aanvallende middenveler alvast ‘in te lijven’ voor het Nederlands elftal.



Manchester City verloor gisteravond met 3-2 bij Wolverhamton Wanderers en lijkt prolongatie van de landstitel te kunnen vergeten. Guardiola en zijn spelers kijken tegen een achterstand op Liverpool aan van 14 punten met één duel meer gespeeld.

Ter Stegen heeft topclubs voor het kiezen

De Europese top heeft zijn zinnen gezet op Marc-André ter Stegen. Volgens de Spaanse sportkrant Mundo Deportivo zijn Bayern München, Juventus en Paris Saint-Germain zeer gecharmeerd van de 27-jarige keeper van FC Barcelona.



Het is echter de vraag of de Ter Stegen wel weg wil bij Barcelona. Na de jaarwisseling gaat de Duitser met de clubleiding in gesprek over een langer verblijf in Catalonië. De huidige verbintenis van Ter Stegen, die sinds 2014 voor de ‘Blaugranas’ speelt, loopt tot 2022.

Haaland mondeling akkoord met Juventus

Erling Braut Haaland was de sensatie van de groepsfase van de Champions League. De 19-jarige Noorse spits scoorde in het kampioenenbal namens RB Salzburg liefst acht keer in zes wedstrijden. Het is dan ook niet vreemd dat meerdere topclubs dingen naar de gunsten van Haaland. En aangezien Mino Raiola de zaakwaarnemer is van de goalgetter, ligt een tranfer naar Juventus voor de hand. Er zou volgens het Italiaanse Tuttosport zelfs al een mondeling akkoord zijn met de club van onder anderen Matthijs de Ligt.

Juventus is uiteraard niet de enige kaper op de kust. Ook Borussia Dortmund, Manchester United en RB Leipzig volgen de verrichtingen van Haaland aandachtig. De Noor heeft een contract tot 2023 bij RB Salzburg en zou zo'n 30 miljoen euro moeten opbrengen.