Barça haalt Japans talent, Inter praat met United over Lukaku

Piero Ausilio, technisch directeur van Internazionale, is bij Manchester United geweest om te praten over een overgang van Romelu Lukaku, meldt HLN. Voorlopig kunnen beide clubs het niet eens worden over de vraagprijs voor de 26-jarige Belgische spits.



,,Het was een officieel gesprek tussen twee belangrijke clubs”, zegt Ausilio. ,,We zullen zien wat er gebeurt. Alle spelers over wie we praten zijn met Antonio Conte besproken. We willen hem tegemoetkomen, maar zijn gebonden aan enkele financiële limieten.‘’



Momenteel verblijft Lukaku, wiens huidige verbintenis tot medio 2022 loopt, met zijn club op trainingskamp in Australië. Over tien dagen heeft Manchester United in China een wedstrijd gepland tegen, jawel, Internazionale.