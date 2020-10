AZ verrast en haalt Martins Indi terug naar Nederland

PS­V-kee­per Zoet op weg naar Spezia

6 september Keeper Jeroen Zoet nadert een vertrek bij PSV. Het Italiaanse Spezia heeft zich inmiddels gemeld bij de Eindhovense club en wil de elfvoudig international snel vastleggen. Zelf moet hij nog wel persoonlijk rondkomen met de club uit La Spezia. Zoet is inmiddels in Italië om te praten over een overgang.