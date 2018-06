AS Roma meldt zich bij Ajax, Besiktas hengelt naar Klaassen

Besiktas heeft oogje op Davy Klaassen

Volgens Sky Sports zou de Turkse topclub Davy Klaassen voor minimaal één seizoen willen huren van Everton. De voormalige aanvoerder van Ajax zou na een rampseizoen in Liverpool, waar hij onder Ronald Koeman en Sam Allardyce nauwelijks aan speeltijd toekwam, wel oren hebben naar een (tijdelijke) stap naar Istanboel. Klaassen kwam in het voorbije seizoen tot zeven duels in de Premier League. In januari zag Klaassen nog voldoende perspectief bij Everton en wees hij een aanbieding van Napoli van de hand.

Ook Club Brugge wil Dimata

VfL Wolfsburg gooit in het nieuwe seizoen over een andere boeg en wil spelers lozen. De Belgische jeugdinternational Landry Dimata (20) is één van hen. Volgens Het Laatste Nieuws heeft niet alleen Anderlecht interesse in de aanvaller, maar wil ook Club Brugge de oud-speler van Standard Luik en KV Oostende terughalen naar België. Dimata kwam bij Wolfsburg in 21 duels in de Bundesliga niet tot scoren.