AS Roma en Napoli azen op Cillessen, Trost na hartinfarct weer trainer

AS Roma en Napoli hebben oogje op Cillessen

Een transfer van doelman Jasper Cillessen hangt nog steeds in de lucht. Volgens Mundo Deportivo. zouden ook AS Roma en Napoli interesse hebben in de Nederlander. Bij Roma is er interesse van Real Madrid voor doelman Alisson Becker die Keylor Navas in Madrid moet opvolgen. Bij een overgang komt Cilessen bij AS Roma in beeld.



Clubs die Cillessen willen vastleggen, moeten de afkoopsom van zestig miljoen euro betalen aan Barcelona. Mocht Cillessen vertrekken, dan hebben de Catalanen volgens Mundo Deportivo twee alternatieven in beeld: Alban Lafont, de 19-jarige keeper van Toulouse, en Koen Casteels, doelman van VfL Wolfsburg. Eerder was ook Jeroen Zoet (PSV) in beeld, die naam wordt nu niet meer genoemd.