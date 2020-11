AS Roma denkt aan PSV-manager John de Jong als nieuwe voetbalbaas

AS Roma heeft technisch manager John de Jong van PSV op de radar. Hij is in beeld om bij de topclub in Italië technisch directeur te worden. De Italianen hebben hem op de zogeheten shortlist van enkele kandidaten staan, zo bevestigen betrouwbare bronnen.

Het werk van De Jong in het afgelopen decennium is in Italië opgevallen. De 43-jarige PSV'er is sinds medio 2018 de voetbalbaas in Eindhoven en was daarvoor al jaren hoofd scouting. Na het werk van functionarissen van zijn afdeling kwamen meerdere topspelers naar Eindhoven. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk Andrés Guardado. Verantwoordelijk voetbalbaas was toen uiteraard Marcel Brands, thans manager bij Everton.

Deze transferperiode kwamen bijvoorbeeld Philipp Max, Ibrahim Sangaré en Mario Götze naar Eindhoven. Daarin had trainer Roger Schmidt een groot aandeel, maar het was wel De Jong die (samen met Gerbrands) Schmidt wist te verleiden tot de gang naar PSV.

Twijfel

AS Roma wil een jonge buitenlandse technisch directeur in dienst nemen, die ondersteund wordt door een aantal zwaargewichten uit Italië. De club heeft nieuwe eigenaren, die de komende jaren een mega-budget denken te kunnen formeren en zelfs Juventus voorbij willen.

De Jong is vereerd met de belangstelling, maar voelt zich op dit moment weer thuis bij PSV. Hij twijfelt hevig of hij op de interesse moet ingaan, die al enkele weken bekend is en de afgelopen dagen concreet is geworden. Begin dit jaar twijfelde De Jong nog of hij moest doorgaan, nadat de situatie bij PSV on-Eindhovens explosief was geworden. Zijn directe collega's én de voltallige raad van commissarissen stonden honderd procent achter hem.

Algemeen directeur Toon Gerbrands en De Jong werken binnen het directieteam (samen met commercieel manager Frans Janssen en operationeel directeur Peter Fossen) uitstekend samen. Het kwartet is sinds medio 2018 goed op elkaar ingespeeld geraakt, waarbij iedereen de rol kan pakken die hij voor ogen heeft. Fossen blijft het meest op de achtergrond, maar dat zegt weinig over de belangrijke functie die hij voor de club vervult.

Fossen neemt bijvoorbeeld deel aan belangrijke nationale en internationale overlegstructuren en is vaak onderhandelaar en het geduldige brein achter de juridiche en technische vraagstukken voor een transfer. Janssen heeft zich met meerdere grote deals kunnen onderscheiden als regionaal commercieel gezicht van PSV en is veel zichtbaarder dan zijn voorgangers.

Gerbrands is sinds 2014 de baas in Eindhoven en nauwelijks weg te denken. Hij is een leider die denkt vanuit topsportprincipes. Gerbrands toont zich incidenteel emotioneel als het om de belangen van zijn club gaat. Dat maakt hem buiten Eindhoven niet overal geliefd, maar maakt de PSV-baas wel menselijk.

Deskundig en integer

De Jong voelt zich ook senang bij de samenwerking met trainer Roger Schmidt. Waar het met de vorige coach lastig opereren was - zowel Mark van Bommel als John de Jong begonnen in juni 2018 nieuw in hun functie - heeft hij met de ervaren Schmidt een andere verhouding. Verschillen van inzicht leiden niet tot grote conflicten en De Jong heeft volgens intimi de indruk dat Schmidt deskundig en integer te werk gaat, waarbij de kans op succes aanwezig is en de secundaire belangen van PSV niet uit het oog worden verloren.