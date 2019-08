Arrivederci Lasse Schöne, zijn jaren bij Ajax in 10 wedstrijden gevat

5 augustus 2012, PSV – Ajax (4-2) – de eerste wedstrijd

Lasse Schöne kwam transfervrij over van NEC en debuteerde in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. In de 65ste minuut verving de Deense middenvelder zijn landgenoot Viktor Fischer bij een stand van 3-2 in het voordeel van PSV. Georginio Wijnaldum deed er in de slotminuut een schepje bovenop; Schöne zou zijn carrière in Amsterdam beginnen met een verloren wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal.

5 mei 2013, Ajax – Willem II (5-0) – de eerste titel

Amper een jaar na zijn debuut werd Schöne voor het eerst kampioen met Ajax. Het was de derde titel op rij voor de Amsterdammers, maar de eerste met Schöne in de selectie. Het jaar erop zouden Schöne en Ajax weer kampioen worden. Zijn derde Nederlandse titel greep de Deen afgelopen seizoen.

19 januari 2014, Ajax – PSV (1-0) – de assist

Assists. Schöne gaf er 52 in de officiële duels die hij voor Ajax speelde, de een mooier dan de ander. Maar die van 19 januari 2014 zal menig voetballiefhebber bijblijven. Hij verlengde een bal vanaf rechts, terwijl hij in de lucht hing, in de richting van Kolbeinn Sigthórsson die de voorzet van Schöne binnen kopte.

Volledig scherm © ANP

21 september 2016 – Ajax – Willem II (5-0) – de rol als controleur en de vrije trap voor ‘Appie’

Om meerdere redenen een bijzonder duel. Schöne speelde op deze dag voor het eerst als controleur, de rol die hij tot zijn einde bij Ajax op zich zou nemen. Nadat hij zelf in de 82ste minuut Ajax op 4-0 zette uit een vrije trap, gaf hij enkele minuten later de kans aan Abdelhak Nouri toen de Amsterdammers opnieuw op een gevaarlijke plek mochten aanleggen. Nouri schoot de 5-0 binnen.

Volledig scherm © Pim Ras Fotografie

2 april 2017, Ajax – Feyenoord (2-1) – de mooiste vrije trap

Van alle vrije trappen die Schöne nam in de eredivisie moet die tegen Feyenoord in 2017 wel de mooiste zijn. Een absolute kanonskogel in de eerste minuut, een waar doelman Brad Jones zich in vergiste door het effect dat Schöne aan de bal meegaf. Een teken van leven in de titelrace, die Feyenoord uiteindelijk alsnog zou winnen.

Volledig scherm © Pim Ras fotografie

24 mei 2017, Ajax – Manchester United (0-2) – de Europa League-finale

Schöne noemt de Europa League-finale één van zijn meest bijzondere momenten in het shirt van Ajax, ondanks dat Ajax de finale niet zou winnen. Na 70 minuten haalde Peter Bosz zijn pupil naar de kant, al is het kwaad dan al geschied. Manchester United zou de finale met 0-2 winnen.

24 februari 2019, ADO Den Haag – Ajax (1-5) – naast Søren Lerby

Op 32-jarige leeftijd evenaarde Schöne zijn landgenoot Lerby als de buitenlander met de meeste officiële wedstrijden in Ajax 1: liefst 269 duels. Enkele dagen later kreeg Schöne het record definitief in handen toen hij zijn opwachting maakte in de halve finale van de KNVB-beker tegen Feyenoord.

5 maart 2019, Real Madrid – Ajax (1-4) – de speciaalste vrije trap

Waarschijnlijk de meest magische wedstrijd die Ajax ooit met Schöne in het elftal speelde. Een avond die Schöne opluisterde met een fantastische vrije trap nadat Ajax al zo vaak toe had weten te slaan met fraaie goals van Hakim Ziyech, David Neres en Dusan Tadic.

Volledig scherm © REUTERS

8 mei 2019, Ajax – Tottenham Hotspur (2-3) – het grootste drama

Schöne zou de onbegrijpelijke uitschakeling tegen Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League betitelen als het grootste drama uit zijn carrière. Lucas Moura velde Ajax hoogstpersoonlijk met drie doelpunten in de Johan Cruijff Arena. Waarvan twee in de absolute slotfase van het duel.

29 juli 2019, Ajax – Sivasspor (1-1) – de laatste

Volledig scherm © BSR Agency In Lisse speelde Schöne zijn laatste minuten in het shirt van Ajax, met de B-ploeg in een oefenwedstrijd tegen Sivasspor. Die wedstrijd was net na de gewonnen Johan Cruijff Schaal tegen PSV (2-0), waar Schöne als invaller binnen de lijnen kwam. Op het veld in Lisse was Schöne met afstand de beste man van het veld.