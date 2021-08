Arnaut Danjuma Groeneveld maakt voor 20 miljoen droomtransfer naar Villarreal

De Spaanse club werd vorig seizoen zevende in La Liga, maar won in de Europa League-finale in Gdańsk na strafschoppen met 11-10 van Manchester United. De club uit de provincie Castellón speelt daardoor dit seizoen in de Champions League.



Villarreal presenteerde Danjuma vanochtend in het nieuwe vierde tenue van de club. De rechtsbenige linksbuiten traint vandaag ook voor het eerst mee en wordt om 12.30 uur gepresenteerd aan de Spaanse pers. De ploeg van trainer Unai Emery begon maandagavond aan de Spaanse competitie met een 0-0 gelijkspel tegen Granada in het eigen Estadio de la Cerámica. De kans is groot dat Danjuma, die sinds eind mei geen wedstrijden meer speelde, pas na de interlandperiode van begin september zijn debuut zal maken voor Villarreal. Hij is na Jan Kromkamp (11 duels) en Jonathan de Guzman (26 duels) de derde Nederlander bij Villarreal.

Bournemouth nam Danjuma twee jaar geleden voor 17 miljoen euro over van Club Brugge, dat hem in 2018 voor 2,8 miljoen euro had overgenomen van NEC. In zijn eerste seizoen degradeerde Bournemouth uit de Premier League, maar vorig seizoen deed de club uit het zuiden van Engeland lange tijd mee om promotie vanuit het Championship. In de halve finales van de play-offs bleek Brentford over twee duels met 3-2 te sterk, ondanks goals van Danjuma in beide wedstrijden.

Vorig seizoen 17 goals

In een bericht op Instagram neemt de 24-jarige aanvaller afscheid van de Engelse club waar hij twee jaar voor speelde. In 52 wedstrijden voor The Cherries scoorde hij 17 keer, allemaal in zijn tweede seizoen. ,,Het is moeilijk voor mij om nu te vertrekken, want we hadden unfinished business en deze club verdient het om in de Premier League te spelen", schrijft Danjuma aan de fans van Bournemouth. ,,⁣Zoals sommigen van jullie weten, ben ik een zeer ambitieus persoon en mijn doel om op het hoogst mogelijke niveau te spelen is geen behoefte, maar een must. Dus toen deze kans zich voordeed, had ik geen keus.⁣ Ik heb hier een geweldige tijd gehad en weet na de voorbereiding dat jullie in goede handen zijn met deze groep spelers en Scott Parker als nieuwe trainer. Ik ben ervan overtuigd dat jullie de klus dit seizoen wel zullen klaren,” doelt Danjuma op een terugkeer naar de Premier League, waar Bournemouth van 2015 tot 2020 in speelde, na een snelle opmars onder coach Eddie Howe.

Danjuma speelde in oktober 2018 twee interlands onder Ronald Koeman. Bij de 3-0 zege op Duitsland viel hij 22 minuten voor tijd in. Drie dagen later speelde hij een uur tegen België en zorgde hij in de 27ste minuut voor de 1-1 eindstand, nadat Dries Mertens in de vijfde minuut de score al had geopend in Brussel. Sindsdien werd Danjuma echter niet meer opgeroepen voor Oranje.

Danjuma werd geboren in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos, maar verhuisde al op jonge leeftijd naar Brabant. Na periodes in de jeugd van RKSV Margriet, FC Oss en PSV (2008 tot 2016) maakte hij op 10 september 2016 zijn profdebuut met een invalbeurt van vijf minuten tegen PSV (0-4) in de Eredivisie.

