Ajax stunt met Tadic, Sampdoria vangt 30 miljoen voor WK-ganger

Malcom niet naar Engeland, maar Italië

Tadic keert terug in eredivisie

Dusan Tadic keert volgend seizoen terug in de eredivisie. De 29-jarige Tadic is momenteel met Servië op het WK in Rusland, maar de clubleiding van Ajax is momenteel in Southampton om zijn transfer naar Amsterdam af te ronden. De spectaculaire transfer zou Ajax zo'n 17,1 miljoen euro moeten kosten, zo meldt De Telegraaf . Tadic zou al een mondeling akkoord hebben met Ajax. Er ligt een contract voor vier jaar klaar voor de Serviër.

Torreira weg bij Sampdoria

Sampdoria ziet Lucas Torreira na het WK niet meer terug. Voorzitter Massimo Ferrero onthulde in het tv-programma Sport Italia dat hij een akkoord heeft bereikt met een club over een transfer van de 22-jarige middenvelder uit Uruguay. Sampdoria ontvangt volgens Ferrero zo'n 30 miljoen euro voor Torreira, die drie jaar geleden voor 3 miljoen overkwam van Pescara.



,,Wij kochten Lucas toen niemand in hem geloofde'', zei de excentrieke preses van Sampdoria. ,,We hebben gegokt en gewonnen. Nu gaat hij voor 30 miljoen euro weg.'' Ferrero wilde niet zeggen aan welke club hij de Uruguayaanse international heeft verkocht. Volgens Italiaanse media gaat het om Arsenal. Torreira is momenteel met Uruguay actief op het WK. In de gewonnen groepswedstrijden tegen Egypte en Saudi-Arabië (twee keer 1-0) mocht hij steeds invallen.