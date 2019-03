Ajax slaat slag met contractverlenging Onana

Onana speelt sinds 2014 voor Ajax, waar hij jaren voor het beloftenelftal speelde. In 2016 debuteerde hij voor de hoofdmacht. Na het vertrek van Jasper Cillessen naar FC Barcelona won Onana de concurrentiestrijd van Tim Krul en Diederik Boer. Hij groeide uit tot de onbetwiste eerste doelman van de Amsterdammers en speelde zich in de kijker bij grote topclubs als FC Barcelona, de club waar hij in de jeugdopleiding speelde en die hem naar Ajax liet vertrekken. Technisch directeur Marc Overmars wilde Onana graag behouden en noemt de deal dan ook ‘prachtig’. Hij zal na volgend seizoen niet in de weg liggen bij een transferwens van de Kameroener.

Ook Onana zelf was erg blij met zijn nieuwe contract in de Johan Cruijff Arena. ,,Deze verlenging betekent dat ik minimaal nog een seizoen hier blijf”, bevestigde Onana op de site van Ajax. ,,Het was een moeilijke keuze. Maar ik ben een jonge keeper, ik moet spelen. Bij Ajax ben ik daar zeker van, bij buitenlandse topclubs is dat nog maar de vraag. Bovendien: Ajax heeft heel veel voor mij gedaan. Ik vind het ook belangrijk om iets terug te doen voor de club. Hopelijk gaan we samen veel prijzen pakken de komende tijd.”