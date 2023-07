Ajax opent onderhandelingen met Dinamo Zagreb over beoogde opvolger Jurriën Timber

20 miljoen euro Calvin Bassey verlaat Ajax na een jaar en tekent voor vijf seizoenen bij Fulham

Calvin Bassey gaat Ajax definitief verruilen voor Fulham. De 23-jarige verdediger is op weg naar Orlando in de Verenigde Staten voor de medische keuring, waarna hij een contract voor vijf jaar zal tekenen bij de club uit Londen. Ajax en Fulham waren afgelopen zaterdag al akkoord over een transfersom van 20 miljoen euro, waarna Bassey niet meedeed in de oefenwedstrijd tegen Anderlecht.