Ajax gooit lijntje uit naar uitblinkende Sparta-doelman Nick Olij, ook Duitse keeper in beeld

met pollNaast Nick Olij van Sparta is ook Eintracht Frankfurt-keeper Diant Ramaj bij Ajax in beeld om als back-up en concurrent van Gerónimo Rulli te fungeren. De Amsterdamse club heeft naar beide sluitposten een lijntje uitgegooid.

Daarmee sorteert Ajax voor op de waarschijnlijke vacature die in het keepersbestand gaat ontstaan. Daar is routinier Remko Pasveer met twee gebroken middenhandsbeentjes voor maanden weggevallen, terwijl de jonge Jay Gorter waarschijnlijk elders op huurbasis ervaring mag gaan opdoen. Daar zinspeelde trainer Maurice Steijn vrijdag in het trainingskamp in Herzogenaurach immers al op.

De 27-jarige Olij is een bekende van de nieuwe Ajax-coach. Het duo werkte eerder samen bij NAC en was afgelopen seizoen nog succesvol bij Sparta. Een uitgemaakte zaak dat Ajax bij een verhuur van Gorter voor Olij gaat, is het nog niet.

Ramaj (21) wordt als de andere potentiële reservedoelman gezien. De voormalige Duitse jeugdinternational met Albanese roots kwam de voorbije drie jaar niet verder dan twee Bundesliga-optredens in de hoofdmacht van Eintracht Frankfurt. Ook bij Ramaj heeft Ajax vast navraag gedaan.

Zo verwacht Ajax, dat nog twee verdedigers, een middenvelder en een aanvaller aan de selectie hoopt te voegen, ook onder de keepers nog mutaties. In Herzogenaurach stelde Steijn vrijdag nog dat Rulli zijn eerste keeper is. Ook omdat de in de zomer gekochte goalie in een gesprek eerder deze week volgens Steijn totaal niet de indruk wekte terug te willen keren naar Villarreal, zoals in Spanje werd gesuggereerd.

,,In dat gesprek gaf Rulli aan dat hij het naar zijn zin had. Wel vroeg hij of er nog versterkingen komen. Dat doen meerdere spelers, waarbij ze aangeven dat de competitie over twee weken begint. Ik zeg dan wat ik hier ook zeg, dat ze zich geen zorgen moeten maken en het goed gaat komen. Maar Rulli heeft geen enkele intentie aangegeven om terug te keren naar Villarreal", aldus Steijn, die de Argentijn een dag later tijdens een oefenduel met FC Augsburg (3-1 nederlaag) wel opzichtig zag blunderen. ,,Hij is een wereldkampioen en de eerste keeper van Ajax. Dat mag je niet zulke fouten maken. Dat weet hij zelf ook. Dat moet ook beter.”

Poll Nick Olij is goed genoeg voor een basisplaats bij Ajax Ja

Nee Nick Olij is goed genoeg voor een basisplaats bij Ajax Ja (75%)

Nee (25%)

In dat verloren oefenduel bleef Jay Gorter op de bank. Hem beschreef Steijn een dag eerder nog als 'fantastische keeper'. ,,Ik werk nu vier weken met hem, maar zoveel kwaliteit heb ik nog niet vaak gezien bij een keeper van zijn leeftijd. We moeten kijken hoe hij zich het beste kan ontwikkelen. Heeft hij er iets aan in de beker en door eventuele blessure van Rulli vijf wedstrijden te keepen? Of is het beter hem 34 duels op huurbasis in de eredivisie te laten keepen zodat hij volgend jaar helemaal klaar is voor de strijd? Als dat gebeurt, moeten we een nieuwe keeper zoeken.”

Rulli heeft geen enkele intentie aangegeven om terug te keren naar Villarreal. Maurice Steijn

