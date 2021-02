Ajax gaf in januari meer uit dan alle twintig clubs in Spanje bij elkaar

1. Saïd Benrahma (23,1 miljoen euro)

Saïd Benrahma (25) gaat de boeken in als de duurste speler in januari 2021. De zesvoudig international van Algerije maakte begin oktober al de overstap van Brentford naar West Ham United voor een huursom van 4,4 miljoen euro. De nummer vijf van de Premier League besloot afgelopen vrijdag om Benrahma al definitief over te nemen, voor een bedrag van 23,1 miljoen euro. Benrahma is met zijn dribbels en creativiteit een belangrijke schakel bij West Ham United, dat het dus uitstekend doet dit seizoen. Hij scoorde echter nog niet voor zijn nieuwe club, waar hij dat vorig seizoen wel 17 keer deed voor Brentford. Met die Londense club liep hij echter promotie naar de Premier League mis, waarna het tijd werd voor een volgende stap.

2. Sébastien Haller (22,5 miljoen euro)

West Ham United staat ook op de tweede plek in dit rijtje, maar dan als verkopende partij. West Ham besloot op 8 januari namelijk akkoord te gaan met het bod van 22,5 miljoen euro van Ajax op Sébastien Haller. De 1,90 meter lange spits uit Frankrijk (tweevoudig international van Ivoorkust) keerde daarmee terug naar de eredivisie, waar hij eerder zeer succesvol bij FC Utrecht met 51 goals in 98 duels. Bij Ajax staat Haller voorlopig op twee goals en vier assists na zeven wedstrijden in Super Januari, waarin Ajax uitstekende zaken deed en nu zeven punten voorsprong heeft op achtervolger PSV. Leuk feitje nog: Ajax gaf met de aankoop van Haller meer geld uit dan alle twintig clubs uit La Liga in de afgelopen maand.

3. Amad Diallo (21 miljoen euro)

Volledig scherm Amad Diallo namens Atalanta in actie tegen FC Midtjylland in de Champions League. © AP Een aankoop voor de toekomst. Manchester United maakte de komst van Amad Diallo al bekend op Deadline Day van de zomerse transferperiode (maandag 5 oktober), maar toen werd al gecommuniceerd dat zijn komst in januari pas zou worden afgerond. Op 2 januari maakte Manchester United liefst 21 miljoen euro over aan Atalanta voor de 18-jarige vleugelaanvaller uit Ivoorkust, die sinds 2015 voor de club uit Bergamo speelde. Daar was hij een ware sensatie en werd hij beschouwd als het grootste talent in Italië. In de hoofdmacht deed hij echter slechts vijf keer mee, waarvan twee invalbeurten dit seizoen. Bij United begon Diallo direct goed, met een goal tegen Liverpool. Wel deed hij dat nog in het beloftenteam, waar hij voorlopig nog moet wennen aan het Engelse voetbal.

4. Dominik Szoboszlai (20 miljoen euro)

Arsenal, AC Milan en Real Madrid zaten allemaal achter Dominik Szoboszlai aan, maar de twintigjarige middenvelder uit Hongarije koos voor de overstap van Red Bull Salzburg naar RB Leipzig. Hij volgde daarmee de route van Naby Keïta (nu Liverpool), Dayot Upamecano, Amadou Haidara en Péter Gulácsi. Szoboszlai scoorde 26 keer en gaf 35 assists in 83 duels voor Red Bull Salzburg, waarmee hij drie keer kampioen van Oostenrijk werd. Hij wacht nog op zijn debuut voor RB Leipzig, dat tweede staat in de Bundesliga met zeven punten minder dan Bayern München. Met een prachtige goal (zijn derde in twaalf interlands) tegen IJsland schoot Szoboszlai zijn land Hongarije afgelopen november naar het EK van komende zomer.

5. Krépin Diatta (20 miljoen euro)

Krépin Diatta ging ook voor 20 miljoen euro over de toonbank. De 21-jarige rechtsbuiten uit Senegal maakte de overstap van Club Brugge naar AS Monaco, dat vierde staat in de Franse competitie, kort achter Lille, Lyon en PSG. De koploper van België deed daarmee uitstekende zaken, want Diatta werd drie jaar geleden voor 2 miljoen euro weggeplukt bij het Noorse Sarpsborg. Na twintig goals en elf assists in 95 duels werd hij verkocht, maar met Noa Lang en Bas Dost hoeft Brugge-coach Philippe Clement zich over doelpunten en assists geen zorgen te maken.



Club Brugge staat al veertien punten voor op achtervolgers Royal Antwerp en Racing Genk. Diatta deed ondertussen al twee keer mee bij Monaco, bij de zeges op Olympique Marseille en FC Nantes. Een klassieke win-winsituatie. Als tijdelijke vervanger van Diatta haalde Brugge trouwens nog een Nederlander, want Tahith Chong wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Manchester United.

