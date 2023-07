Ajax en Fulham akkoord over deal van 20 miljoen, maar Calvin Bassey is nog niet weg: ‘Hij moet ook zelf willen’

met pollGaat Calvin Bassey nou naar Fulham of niet? Ajax ziet de verdediger na een deal van 20 miljoen graag de kas spekken. Het management van de verdediger reageert echter verbolgen op dat akkoord tussen de clubs. ,,Hij moet daar natuurlijk ook heen willen”, zei trainer Maurice Steijn, die Bassey deze week een niet al te rooskleurig perspectief schetste en in het verloren oefenduel met Anderlecht ( 3-0 ) vanwege de deal met Fulham op de bank hield.

Eerder meldde deze site al dat Bassey zint op revanche en voor zijn kans wil gaan in Amsterdam, waar hij afgelopen zomer werd gepresenteerd als aankoop van 23 miljoen euro. De van de Schotse recordkampioen Rangers FC overgenomen verdediger kon echter vooral aan de bal moeilijk aarden bij Ajax.



De club kiest ook daarom liever eieren voor haar geld door een bod van Fulham, dat kan oplopen tot meer dan 20 miljoen euro, te accepteren. Het management van Bassey bleef zaterdag echter volharden in het standpunt dat de in Londen opgegroeide Nigeriaan geen trek heeft in Fulham, laat staan dat er sprake is van een persoonlijk akkoord, hetgeen door verschillende media wordt gesteld.

De clubleiding van Ajax gaat er echter vanuit dat Bassey de komende week naar de Premier League-club uit Londen trekt. Trainer Steijn hield de mandekker negentig minuten op de bank. ,,Je wil geen risico op een blessure lopen. Dat hebben we ook zo met hem besproken. Er is een club die een behoorlijk bedrag voor hem wil betalen. Nu moet hij daar ook heen willen”, hield de coach na de 3-0 nederlaag in Brussel tegenover onder meer deze krant nog wel een slag om de arm.

Steijn erkende Bassey afgelopen week nog zijn perspectief te hebben geschetst. ,,Hij heeft een zwaar jaar gehad. Daar heb ik één op één met hem over gesproken. Ik heb gezegd: als je laat zien dat je beter bent dan je concurrent, dan ga je spelen. Maar de kans bestaat dat we een andere linksback of linker centrale verdediger halen. Dus de mogelijkheid bestaat ook dat je niet gaat spelen. Daar moet hij het mee doen.”

Rode kaart in Johan Cruijff Schaal

Bassey kwam vanwege zijn transfersom met hoge verwachtingen naar Amsterdam, waar hij de plek moest innemen van de naar Manchester United vertrokken Lisandro Martínez. Bassey kreeg tijdens zijn debuutwedstrijd in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV rood en kon zich in de maanden daarna vooral niet onderscheiden aan de bal. De linkspoot verloor in de laatste maanden van het seizoen zijn basisplek aan de zeventienjarige Jorrel Hato.

Uiteindelijk kwam Bassey afgelopen seizoen tot 38 optredens in de hoofdmacht. Ondanks zijn teleurstellende debuutjaar staat Bassey er in de Premier League dus nog goed op. Fulham eindigde afgelopen seizoen op de tiende plek in de Premier League en ziet in de Ajacied de gewenste versterking.

De verdediger zou de derde grootverdiener zijn die Ajax deze zomer zou verlaten. Eerder vertrok aanvoerder Dusan Tadic transfervrij naar het Turkse Fenerbahçe en koos verdediger Jurriën Timber voor een droomtransfer naar Arsenal. Coach Maurice Steijn verwelkomde tot dusverre middenvelders Branco van den Boomen (Toulouse) en Benjamin Tahirovic (AS Roma).

