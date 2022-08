Ajax beleeft spitsuur aan het einde van Deadline Day; nog vijf transfers mogelijk

Door Johan Inan



Chelsea heeft bij Ajax een bod neergelegd van rond de vijftig miljoen euro. En als het aan Álvarez ligt, gaat zijn club daarmee akkoord. De Mexicaan was als reserve al eens dichtbij een overstap naar Valencia. Eenmaal in de basis werd de controlerende middenvelder steeds belangrijker voor het elftal en werden de clubs die op zijn handtekening jagen (Stade Rennais, Newcastle United, Chelsea) steeds groter. Telkens weigerde Ajax mee te werken.



Dat besluit hoeft in het geval van Chelsea niet op de Nederlandse Deadline Day te vallen. De markt sluit in Engeland een dag later. Daar hoopt ook Kudus van te profiteren, al is de verwachting dat Ajax ook in zijn geval niet meewerkt aan een vertrek. De spelmaker kon als één van de grote uitblinkers van de voorbereiding op positieve kritieken rekenen van Schreuder, maar dat deed vooralsnog niets af aan zijn status van bankzitter. In navolging van de voor honderd miljoen aan Manchester United verkochte Antony sloeg Kudus woensdag ook de training over, in de hoop dat Ajax hem laat gaan naar Everton. Met die club is hij persoonlijk al rond.