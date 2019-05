Ajax-aanvaller Cerny op weg naar FC Utrecht

Door Daniël Dwarswaard en Nik Kok



De 21-jarige Cerny was een jaar uit de roulatie door een zware knieblessure en kwam na zijn herstel de afgelopen maanden niet in aanmerking voor een vaste plek in de wedstrijdselectie van Ajax. Voor subtopper FC Utrecht is de komst van de buitenspelers evenwel een versterking. John van den Brom, die vanaf komend seizoen trainer is in de Domstad, is gecharmeerd van de Tsjech. Cerny voerde al enkele gesprekken met Van den Brom. Die gesprekken verliepen voor Cerny zo positief dat hij een overgang naar Utrecht ziet zitten



Cerny kwam in 2013 als jeugdspeler naar Ajax. Onder toenmalig trainer Frank de Boer kreeg hij de meeste kansen. Zo stond hij opgesteld in de historische wedstrijd tegen De Graafschap waarin Ajax het kampioenschap verspeelde. Daarna kon Cerny, mede dus door zwaar blessureleed, nooit een vaste plek afdwingen. Afgelopen winterstop had Cerny nog de kans om op huurbasis naar Heerenveen te vertrekken, maar de aanvaller besloot toen om de rest van het seizoen bij Ajax te blijven.