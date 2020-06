Advies UEFA voor voetbalbonden: 5 oktober transferdeadline

Van der Gouw volgt bij PSV Hesp op als keepers­trai­ner

15 juni Raimond van der Gouw staat op het punt om een contract bij PSV te tekenen als keeperstrainer. De 57-jarige oud-goalie van onder meer Manchester United en Vitesse moet Jeroen Zoet, Lars Unnerstall, Robbin Ruiter en Hidde Jurjus nieuwe impulsen gaan geven. Van der Gouw is nu nog in dienst van Vitesse. Hij volgt in Eindhoven Ruud Hesp op.